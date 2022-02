YouTube tira canal do TCU do ar, e Tribunal cancela sessões

O canal do YouTube do Tribunal de Contas da União (TCU) foi retirado do ar nesta terça-feira (1º). A informação foi divulgada no Twitter pelo vice-presidente da Corte, ministro Bruno Dantas.

De acordo com o ministro, o episódio é "grave, súbito e ainda sem explicação". Por conta da retirada do canal do ar, o TCU cancelou as sessões da 1ª e da 2ª Câmara, que estavam previstas para hoje. Ainda não há garantia para a ocorrência da sessão plenária, prevista para amanhã, quarta-feira, 2.

"Providências estão sendo estudadas", disse o ministro. Procurado, o TCU afirmou que divulgará uma nota ainda hoje sobre o episódio.