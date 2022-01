Chuva e deslizamentos causam ao menos 19 mortes em São Paulo

Ao menos 19 pessoas morreram em decorrência das intensas chuvas que atingiram a Região Metropolitana e o interior de São Paulo, segundo informação divulgada pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), que sobrevoou a região na tarde deste domingo (30). Sete crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após chuvas intensas atingirem a região. Cerca de 500 família estão desabrigadas ou desalojadas, segundo o governo estadual.

Em Embu das Artes, uma mãe e dois filhos morreram após a residência em que estavam ser atingida por um deslizamento. Franco da Rocha registrou quatro vítimas de outro deslizamento, no bairro Parque Paulista, das quais uma chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Outras seis pessoas foram resgatadas, de acordo com a prefeitura.

Em coletiva de imprensa, Doria disse que o "pior momento" ocorreu na madrugada e pela manhã e que "não há condições ainda do levantamento pleno". O governador anunciou a liberação de R$ 15 milhões para dez cidades para a recuperação urbana e social.