Juíza rejeita ação contrária à indicação de Carlos Bulhões à reitoria da Ufrgs

A ação contrária à indicação do nome de Carlos André Bulhões ao cargo de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), feita pelo presidente Jair Bolsonaro foi rejeitada pela Justiça. A decisão foi assinada pela juíza federal substituta, Ana Maria Wickert Theisen, da 10ª Vara Federal de Porto Alegre nesta terça-feira (25).

ofende princípios constitucionais Os demandantes da ação ainda podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O argumento do ex-reitor da instituição, Rui Vicente Oppermann, e da ex-vice-reitora, Jane Fraga Tutikian, que pediram a anulação do ato administrativo, é de que a indicação. Isso porque a Universidade tem autonomia e para a indicação do reitor é preciso obedecer a ordem de votação da lista tríplice encaminhada ao governo após uma consulta a professores, servidores e estudantes que compõem o Conselho Universitário da Ufrgs.

Como Bulhões terminou o processo em terceiro lugar, com 3,89% dos votos, sua indicação é considerada ilegítima pela maior parte da comunidade acadêmica. Por outro lado, o argumento da juíza é de que “caso o Chefe do Poder Executivo não pudesse escolher entre os integrantes da lista tríplice, não haveria lógica para sua própria formação, cabendo à lei apenas indicar a nomeação como ato vinculado a partir da remessa do nome mais votado”.

A magistrada também não considerou a escolha pelo terceiro colocado como forma de autoritarismo ou de violação ao princípio da gestão democrática, já que todos os componentes receberam votos e tiveram as candidaturas chanceladas pelo Conselho Universitário.