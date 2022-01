Servidores e estudantes protestam contra extinção da Colônia de Férias da Ufrgs

Neste sábado (29), uma manifestação de estudantes e servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) deve protestar contra a extinção da colônia de férias da instituição, localizada em Tramandaí. O ato está marcado para ocorrer às 9h30min, em frente ao prédio, que atualmente passa por reforma, e está sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais (PROIR) da Universidade.

Segundo a coordenadora geral do Sindicato dos Técnicos-Administrativos da Ufrgs, UFCspa e IFRS (Assufrgs-Sindicato), Tamyres Filgueira, a colônia de férias da instituição existe desde 1958 (quando foi construída em terreno doado pela Prefeitura de Osório). O local é destinado a estudantes, funcionários e professores. Fechado desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19, agora o espaço está sendo preparado para receber atividades fins da PROIR, a exemplo de ensino, pesquisa e extensão, "onde a inovação e empreendorismo sejam transversais", segundo explicação do pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Geraldo Jotz.

"Mais uma vez, a reitoria está aplicando suas políticas através do 'canetaço` e do autoritarismo, sem debate com a comunidade", destaca Tamyres. Ela observa que o patrimônio está sendo transferido para uma pró-reitoria que sequer deveria existir, já que o Conselho Universitário (Consun) não autorizou sua criação.

Já o pró-reitor pondera que o assunto ainda está em tramite interno e será avaliado pela Procuradoria Federal da Ufrgs (que é a Advogacia Geral da União). Ele defende, no entanto, a extinção da colônia de férias, argumentando que "não faz sentido o erário público gastar" com isso. "É ruim para a imagem da instituição. Uma coisa é a associação de servidores ter a colônia de férias deles, mas porque o erário federal tem que pagar uma colônia de férias?", questiona.

Ao frisar que a comunidade universitária está "revoltada", a coordenadora geral da Assufrgs-Sindicato destaca que o prédio "é um patrimônio histórico, e a colônia é um direito adquirido, que faz parte desta comunidade". Além disso, ela chama atenção para uma demanda antiga dos alunos do Campus Litoral Norte, localizado na entrada de Tramandaí, que é a de transformar a colônia de férias em uma Casa de Estudante. "Se a reitoria da Ufrgs tem o entendimento de que não pode manter colônia de férias, deveria estabelecer um debate com a comunidade, deveria escutar também essa demanda antiga", destaca Tamyres.

"Não queremos acabar com nada, a ideia é melhorar", defende Jotz. Ele informa que um edital foi aberto para que empresas possam serem incubadas no espaço. "Inclusive uma das incubadoras é a Multissetorial – Germina, do Campus Litoral Norte", observa. O pró-reitor também afirma que a ideia é manter funcionando no prédio o alojamento de alunos de atividades extencionistas na área de Geografia e Geologia do Parque Científico e Tecnológico da Universidade (Zenit). Devido à pandemia, desde 2020 o local está cedido para este fim, além do fomento de atividades de empreendedorismo e inovação da instituição.

Localizado na avenida central de Tramandaí, há duas quadras abaixo da Prefeitura do município (em direção ao mar), o prédio de três andares tem cerca de 1 mil m², segundo o pró-reitor. "Se for usado para atividades fins, também irá comportar salas de call-working para empresas incubadas e residentes, além de salas para atividades de ensino, pesquisa e extensão", projeta.