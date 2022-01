Ar seco e tempo ameno predominam nesta sexta no RS

A sexta-feira (28) será marcada pelo predomínio do ar seco e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. As nuvens ainda marcarão presença nas partes Norte e Leste do Estado, com possibilidade de garoa. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Sul e Oeste gaúchos, o amanhecer será marcado por temperaturas baixas, com marcas inferiores a 15°C. A tarde terá predomínio de tempo seco e abertura de sol na maior parte do Estado. A temperatura mais alta desta sexta será alcançada na fronteira com a Argentina, onde os termômetros podem chegar aos 30°C.

Em Porto Alegre, o dia começa úmido e com possibilidade de garoa esparsa. À tarde, o tempo firma e temperatura terá elevação gradual. O fim de será terá predomínio de sol e grande variação entre temperaturas mínimas e máximas na Capital. Também irão prevalecer amanhecer ameno e aquecimento gradual durante à tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 19ºC