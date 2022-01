Tragédias causadas pela chuva refletem problemas estruturais de Porto Alegre

Falta de planejamento urbano, de medidas para prevenção e de formas de absorção da água pelo solo são os principais fatores estruturais que colaboram com tragédias causadas pela chuva, a exemplo do que ocorreu nesta quarta-feira (26) em Porto Alegre. Segundo o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs), Fernando Dornelles, além da importância de qualificar o dimensionamento das redes, é preciso também fomentar a mudança de comportamento da população e investir na qualificação do serviço público.

Não é somente a manutenção e operação do sistema de drenagem que ajuda a melhorar o escoamento das águas, destaca o especialista. Também é preciso que a limpeza das ruas esteja em dia. “Quando o DMLU faz varrição das ruas, impede que o resíduo disponível na superfície urbana seja carregado pela chuva, por exemplo”, comenta Dornelles. “Se mede a quantidade de resíduos (que são levados pelas águas numa cidade), a partir da frequência de varrição das ruas e da frequência da coleta do lixo residencial, além do tempo das precipitações”, explica o professor do IPH/Ufrgs.

Uma vez que acumulados na superfície, resíduos diversos (como sacolas, garrafas pet, folhas, madeiras, galhos) podem obstruir as bocas de lobo e complicar a condução das águas da chuva pelas galerias até os arroios, que levam aos rios. “Porto Alegre ainda tem uma peculiaridade: depende do funcionamento de casas de bomba (para levar as águas para o Guaíba), e a maior parte destas não tem gerador de energia próprios”, adverte Dornelles. Ele lembra que são justamente os eventos com chuva e vento os que têm grande chance de interrupção de energia elétrica.

ruas ficaram alagadas Nessa quarta-feira (26), os porto-alegrenses sofreram as consequências destes aspectos:e a chuva inundou locais públicos como o Hospital Mãe de Deus e o estacionamento do Barra Shopping Sul, e alguns prédios residenciais. Muitas pessoas perderam tudo dentro de casa, e há relatos de animais domésticos que morreram afogados, porque estavam sozinhos na hora da enxurrada. Duas estações (nos bairros Farrapos e Santana) pararam por falta de energia elétrica durante o temporal e retornaram à noite

Para que tragédias como esta deixem de ocorrer na Capital, seriam necessários investimentos em torno de R$ 2 bilhões em obras para que sistema de drenagem fosse “colocado em dia”. Pelo menos esta é a estimativa do diretor geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia. “Desde que foi planejada, a cidade cresceu muito, e, para piorar, tem uma topografia desfavorável, com morros; e muita impermeabilização de solo (por conta do asfalto), o que acelera muito a velocidade da água da chuva.”

Garcia admite que a infraestrutura de drenagem urbana é o maior déficit do Município. “Temos um grande problema neste sentido. Somado a isso, a quantidade de lixo (que a população joga) na rua, atrapalha muito o desempenho do sistema, e nos encarece muito.” O diretor geral explica que a forma de “contornar” os estragos é buscar fazer correções. “Estamos com muitas obras, trabalhando de forma estrutural, com contratos de dragagem de arroios, automatização de casas de bombas, substituindo comportas de nível e sistema de gradeamento para conter o lixo que ou é espalhado na rua, ou muitas vezes jogado dentro dos arroios.”

Garcia destaca que são cerca de R$ 146 milhões em investimentos em drenagem; R$ 14,5 milhões em serviços pluviais; R$ 21 milhões em dragagem de arroios, R$ 108 milhões em obras de macrodrenagem do Arroio Areia; R$ 2,6 milhões para automação das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) e aproximadamente R$ 700 mil na instalação das comportas de nível nas Ebaps. O diretor do Dmae explica que também o sistema de manutenção das bocas de lobo estava muito atrasado.

No caso desta quarta-feira, ele avalia que a chuva foi muito concentrada e superior à capacidade de macrodrenagem instalada no Município. “O Arroio Dilúvio transbordou, pois é o corpo hídrico que recebe as águas que vêm da cidade para desaguarem no Guaíba.” Agora, segundo ele, a primeira atitude será de limpar o Dilúvio; “dragar e tirar material decantado, que está ali há anos.”

Na opinião do professor da Escola Politécnica da PUCRS, Jaime Frederici Gomes, os trabalhos de desobstrução de arroios e galerias, e manutenção das tubulações pode contribuir para que o sistema volte a ter uma operação que viabilize um melhor escoamento de água. “O que causa alagamento é falta de capacidade de filtração da água da chuva pelo solo,” pondera. “Por isso é importante avaliar as dimensões da rede e estruturas que compõem o sistema de drenagem, como bocas de lobo, e tubulações que levam a água até a rede maior.”

Gomes avalia que a Capital tem um sistema de drenagem “bem amplo e eficiente”. Ele diz que estranha o que aconteceu nesta quarta-feira em regiões que são drenadas com sistema de bomba. “É preciso que a Prefeitura solicite diagnóstico e a partir daí proponha soluções para que estes problemas não aconteçam de novo.”

Ao destacar que Porto Alegre tem mais de 4 mil quilômetros de rede de drenagem e “tem corpo técnico habilidoso”, o professor da PUCRS pondera que, o poder público não tem dinheiro para investir em obras “muito caras”. Ele avalia que o que a população pode fazer, além de tomar consciência ambiental, é cobrar das autoridades os recursos para estas melhorias.