Saúde e Anvisa alteram regras para doação de sangue no Brasil

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicaram, na terça-feira (25) uma nota técnica que altera as regras para doação de sangue no Brasil. As normas haviam passado por revisão em março de 2020, por conta do risco de contaminação pela Covid-19. A nova decisão altera prazos e critérios de inaptidão a serem aplicados no momento de seleção de doadores.

Agora, o potencial doador que for infectado pelo novo coronavírus deve aguardar dez dias após a melhora completa dos sintomas para realizar a doação. Em casos mais graves da doença, é aconselhado um tempo maior após o fim dos sintomas, devido às complicações que o vírus pode causar no organismo. Candidatos que testarem positivo para a Covid-19 mas não apresentarem sintomas precisam aguardar dez dias após o resultado do exame para doar. Antes, eram 14 dias.

Além disso, pessoas que tiverem contato próximo com caso confirmado de Covid-19 durante o período de transmissibilidade, ou seja, nos primeiros dez dias da doença, devem aguardar dez dias até o último contato com o infectado para doar. Para essa medida, são considerados os contatos sem utilização de máscaras, contato físico direto, residir na mesma casa ou frequentar o mesmo ambiente.

Outra restrição é em relação a pessoas que cumprirem isolamento voluntário ou indicado por equipe médica, por conta de sintomas de possível infecção pelo Sars-CoV-2. Essas são consideradas inaptas para doação de sangue durante o período de isolamento.

Segundo a atualização, não são mais considerados inaptos para doação cidadãos que tenham vindo de outros países com casos de Covid-19.

Doações no Rio Grande do Sul

Em comunicado enviado ao Jornal do Comércio, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) alerta para o nível crítico nos estoques de bolsa de sangue, principalmente para os tipos sanguíneos O positivo e O negativo - este último pode ser doado para todos os grupos.

O Hemorgs atende 42 hospitais de Porto Alegre e da Região Metropolitana, incluindo o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e os hospitais com Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal.