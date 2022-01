Quinta-feira começa com reparos dos danos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingiram Porto Alegre e muitas cidades do Rio Grande do Sul desde a tarde da quarta-feira (26) e que persistem na manhã desta quinta-feira (27) causaram diversos prejuízos materiais, danos nas redes elétricas e congestionamentos.

alagamentos nas vias A Capital e Região Metropolitana receberam um grande volume de chuva em um curto espaço de tempo, o que provocoue quedas de árvores e postos, e exigiu o trabalho da EPTC para orientar o trânsito. Até a manhã desta quinta, a EPTC seguia trabalhando em reparos. Foram liberadas quatro ruas que estavam com bloqueio total devido à queda de árvore e 15 pontos com bloqueio devido ao acúmulo de água sobre a via. Houve o reestabelecimento de 19 semáforos.

Segundo o Monitoramento Hidrológico da Sala de Situação SEMA RS, foram registrados, nas últimas 24 horas, volumes significativos na região do Alto Uruguai e Guaíba. Maiores acumulados nas Bacias do Taquari Antas (até 60mm), Caí (até 35mm), Lago Guaíba (Até 70mm), Passo Fundo (Até 62mm) e Turvo Santa Rosa Santo Cristo (até 55mm).

A resposta às chuvas das últimas 24h foi mais expressiva na região dos Vales, com destaque para o Lago Guaíba que está próximo a marcar níveis dentro da normalidade. Nas demais regiões, no entanto, não houve resposta significativa às chuvas.

Há previsão de chuva no norte e leste do Estado nesta quinta, portanto a Defesa Civil solicita que os moradores mantenham atenção com as bacias localizadas nas regiões do Alto Uruguai e Guaíba.

Os novos temporais também causaram danos na rede elétrica do Rio Grande do Sul. Na área de concessão da RGE, o fornecimento foi interrompido para clientes de diversos municípios, em razão de galhos e objetos arremessados pelos fortes ventos sobre fios e outros equipamentos.

A empresa está com suas equipes de atendimento mobilizadas para efetuar os consertos e restabelecer o fornecimento aos 20 mil clientes atingidos, no menor tempo possível. A maioria desses clientes se concentra no Vale do Taquari. A empresa informa que energia vai sendo normalizada na medida em que os reparos são concluídos.

Os clientes da CEEE Grupo Equatorial também tiveram o fornecimento de energia afetado em razão das chuvas. A companhia restabeleceu a energia para 26 mil clientes em sua área de concessão. Agora, 21 mil estão com fornecimento interrompido, sendo 10 mil na região Metropolitana. Os municípios mais impactados são: Porto Alegre, Camaquã e Rio Grande.