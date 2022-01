Chuva traz alívio ao calor, mas alaga ruas e causa transtornos em Porto Alegre

Porto Alegre registrou um forte volume de chuva no fim da tarde desta quarta-feira (26). A grande quantidade de água que caiu em pouco tempo causou alagamentos em diversos pontos da cidade, além de interrupção no fornecimento de energia.

A Cidade Baixa registrou 43mm de chuva, e o Belém Velho marcou 33mm. Também se registrou 24 mm no Centro, 16mm na Auxiliadora, 13mm no Cristal, 12mm no São João e 5mm na Agronomia. A média histórica de janeiro inteiro para Porto Alegre é de 100,1 mm.

Com a forte chuva e ventos do temporal, Capital e região metropolitana enfrentam queda no fornecimento de energia. A CEEE Grupo Equatorial registra 47 mil clientes sem energia, sendo 44 mil na região Metropolitana. Os municípios mais impactados são: Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Viamão e Eldorado do Sul.