Frente fria que deu fim à onda de calor deixa o tempo instável no RS nesta quinta

40°C na quarta (26) Com a chegada da frente fria que pôs fim ao calor histórico no Rio Grande do Sul, o tempo fica instável nesta quinta-feira (27) no Estado, sobretudo, em cidades da Metade Norte. A temperatura máxima cai drasticamente, indo de, para 29°C na quinta. As informações são da Metsul Meteorologia.

Com a instabilidade, não se afasta o risco de momentos de chuva forte com trovoadas, especialmente na primeira metade do dia. Entre o Sul, a Campanha e o Oeste do RS, o tempo tende a firmar ao longo do dia, sob a influência do vento sul, e a temperatura fica amena. No Litoral Sul, o dia será marcado por vento com rajadas moderadas. A temperatura sobe gradativamente à tarde, mas não deve chegar aos 30°C. À noite, a temperatura será amena em grande parte das regiões - cenário que não se via nos últimos dias, que vinham registrando temperaturas superiores aos 30°C mesmo durante a madrugada.

Em Porto Alegre, o tempo fica instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os modelos meteorológicos não afastam a possibilidade de eventos isolados de chuva forte. Para a sexta (28), está prevista variação de nuvens com possibilidade de garoa na primeira metade do dia. O fim de semana na Capital deve ter predomínio do sol e aumento gradativo da temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 20ºC