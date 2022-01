BarraShoppingSul realiza terceira edição do CineBarraVibes, com cinema gratuito e ao ar livre

O BarraShoppingSul receberá a terceira edição do CineBarraVibes, nos dias 28 e 29 de janeiro, a partir das 19h. A projeção dos filmes será na fachada externa do shopping, em uma área preparada para o público assistr os filmes ao ar livre de forma gratuita. As exibições acontecerão às 20h, no setor F do estacionamento, ao lado do BarraCadabra. No dia 28, o filme será “Sing”; e no dia 29, “A Origem dos Guardiões”.

O espaço contará com cadeiras espreguiçadeiras, pallets com almofadas e trucks com alimentação e bebidas. Haverá também um drive-in com 30 vagas onde as pessoas poderão assistir aos filmes de dentro do carro, utilizando a tecnologia de frequência FM para sintonizar o áudio com o do filme.

Assim como ocorreu nas edições passadas, é recomendado levar 1kg de alimento não perecível para contribuir com o programa Mesa Brasil, do Sesc, rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população.