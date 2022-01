Servidores do Complexo Prisional de Charqueadas dão início à mobilização

Cerca de 200 servidores penitenciários no Complexo Prisional de Charqueadas darão início a uma mobilização nesta quarta-feira (26), a partir das 8h. Ao todo, serão 72 horas de paralisação da categoria, incluindo servidores das penitenciárias de Alta Segurança, Estadual, Modulada Estadual e Colônia Penal Agrícola de Charqueadas (CPA). O ato será realizado na estrada de acesso ao complexo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Sul (Amapergs), Saulo Felipe Basso dos Santos, a paralisação é a segunda fase da mobilização que ocorre em todo o Estado, conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 11 de janeiro.

“A Secretaria dos Serviços Penitenciários (Susepe) e a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (Sjsps) precisam sinalizar com mais medidas para a categoria, pois a revolta é muito grande com a falta de efetivo, estrutura e total falta de valorização dos servidores penitenciários que estão há oito anos sem reposição da inflação. O déficit de efetivo é de 50%. Não dá mais para trabalhar assim. Falei para o secretário e reitero: o governo está esticando demais a corda e a situação está ficando muito ruim”, destacou o presidente da Amapergs Sindicato. O sindicato representa cerca de 7.500 servidores penitenciários que atuam em 153 casas prisionais do Estado.

A paralisação envolve a suspensão de audiências presenciais, virtuais e movimentação de apenados, além da entrada de sacolas e de visitas. De acordo com o Sindicato, servidores penitenciários de 80 casas prisionais aderiram a paralisação e farão apenas o resguardo dos presos e atenderão questões emergenciais.

Negociação

Nesta quarta-feira também ocorre a segunda reunião entre a Amapergs Sindicato, Susepe, Sjsps e Casa Civil, mediada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal de Justiça do RS.

Na primeira reunião, realizada na última sexta-feira (21), a Amapergs Sindicato não aceitou a proposta do governo de suspensão do “Estado de Greve” e da “Operação Trabalhando dentro da Legalidade”, enquanto durarem as negociações. Na visão da Amapergs Sindicato, a medida esvaziaria o movimento sem qualquer aceno concreto de parte do governo.

Além disso, mesmo após o governo ter publicado as promoções, os servidores penitenciários cobram o atendimento dos demais itens da pauta de reivindicação como, por exemplo, a reposição de perdas da inflação e mais concursos. A categoria está há 8 anos sem reposição da inflação. Atualmente, o sistema prisional gaúcho trabalha com 50% do efetivo necessário, que hoje conta com cerca de 5.500 servidores penitenciários.