Chegada de frente fria quebra onda de calor no RS nesta quarta

A onda de calor histórica que atinge o Rio Grande do Sul finalmente se aproxima do fim. A previsão é de que uma frente fria quebre o bloqueio atmosférico, o que fará com que as temperaturas diminuam. A frente fria vem acompanhada de alerta para tempo severo com chuva forte e vendavais pelo Estado. Porém, antes da chuva chegar, alguns locais ainda enfrentam termômetros na casa dos 40°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na Metade Norte do RS, o sol aparece e a temperatura chega aos 40°C. Já no Sul e Oeste, a virada de tempo ocorre mais cedo e os termômetros não sobem tanto. O volume de chuva será irregular pelo Estado; porém, pode causar transtorno nas regiões mais atingidas. Os modelos meteorológicos projetam muitos raios e potencial para queda de granizo em pontos isolados.

Em Porto Alegre, o amanhecer será de calor e abafamento, com máxima podendo chegar aos 36°C. O tempo na Capital vira da tarde em diante, com alerta para chuva forte e temporais com alto risco de vendavais. Com o tempo úmido e a possibilidade de chuva a qualquer hora, a temperatura pode despencar.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 40°C

Mínima: 22°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36ºC

Mínima: 24ºC