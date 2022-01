Consumidores ainda estão sem luz dois dias após temporal atingir Rio Grande do Sul

Alertas de temporais e descargas elétricas têm se tornado comuns no Rio Grande do Sul nos últimos dias, consequência direta da onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul. No domingo (23), as chuvas fortes causaram quedas de energia e prejuízos materiais em diversos municípios gaúchos. Durante a segunda-feira (24), as concessionárias do Estado - RGE e CEEE Equatorial - direcionaram suas equipes para solucionar os problemas elétricos, mas um novo temporal, na noite de segunda, provocou novas interrupções.

Nesta segunda-feira, a RGE informou que a instabilidade que atuou sobre a área de concessão da empresa - principalmente na Região Norte e Vale do Rio Pardo - causou danos à rede elétrica. A sequência de temporais desde o domingo gerou interrupções do fornecimento de energia, e cerca de 18 mil clientes estão desabastecidos.

Segundo a empresa, as equipes seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

A CEEE Equatorial informa que suas áreas de concessão não foram atingidas pela queda de energia provocada pelo temporal de segunda.

Prazo para retorno de energia

De acordo com a Defensoria Pública do Estado (DPE), caso a interrupção no fornecimento de energia elétrica tenha sido causada por temporais, as distribuidoras têm um prazo para normalizar o serviço. O prazo é de 24h, em zonas urbanas, e de 48h em zonas rurais, a partir do fim da tempestade. Porém, com temporais seguidos, essa realidade acaba sendo alterada.

Segundo a DPE, há um caso em Cachoeirinha (RS), município da Região Metropolitana de Porto Alegre, de uma senhora sem luz desde às 18h de segunda. Ou seja, se até as 18h desta terça-feira (25) a sua concessão de energia não for restaurada, o prazo máximo para reparo será excedido.

Ao ultrapassar os prazos, a DPE envia uma atuação extrajudicial às concessionárias, que deverão responder à defensoria sobre a situação da queda de energia e a previsão para o retorno. Em caso de abstenção ou descumprimento do prazo, as concessionárias correm o risco de receberem uma atuação judicial da DPE.

Perdas materiais

Segundo a DPE, a distribuidora de energia elétrica pode ser responsabilizada caso algum eletrodoméstico ou alimento do consumidor seja danificado em razão de descargas elétricas e da falta de energia. As concessionárias também devem avisar o consumidor, com três dias úteis de antecedência, caso seja um desligamento programado, por motivos técnicos, como a manutenção de cabos.

Em caso de perdas materiais, os afetados devem entrar em contato com a DPE através do e-mail [email protected] Segundo o dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado (NUDECONTU - DPE/RS), Rafael Magagnin, cada caso é avaliado individualmente.

Rafael ainda enfatiza que aqueles que tiverem perdas materiais devem enviar uma comprovação dos danos causados. Em caso de alimentos estragarem em decorrência da falta de luz, o dirigente afirma que uma nota fiscal comprovando a compra recente dos produtos pode ser suficiente para a comprovação da necessidade de compensação por parte das concessionárias. Já quando há danos em eletrodomésticos, a recomendação é que os objetos sejam enviados para conserto e, assim, avaliados por técnicos, para comprovar que os danos foram causados pela queda de energia.

Magagnin também afirma que a DPE já vem recebendo diversos avisos de danos materiais e reclamações pela falta de luz. Muitos representantes de comunidades entraram em contato com a defensoria. O dirigente enfatiza que muitas das reclamações são de comunidades da Zona Norte da Capital, onde houveram protestos nesta terça pedindo soluções para a queda de energia elétrica que atinge áreas da região.