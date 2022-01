Temperaturas máximas no RS podem chegar aos 43ºC nesta terça-feira

A onda de calor histórica, que está mais perto do seu fim, ainda trará grande desconforto ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). A combinação de ar quente e úmido poderá formar nevoeiros esparsos pela manhã com formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical da tarde em diante. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam pancadas de chuva e temporais isolados, sobretudo, na Metade Sul do Estado e trechos de maior altitude. A chuva será muito irregular, porém, existe a possibilidade de acumulados altos em alguns pontos. Alerta-se também para o risco de vento forte, raios e possível granizo.

A previsão meteorológica é de mais um dia sufocante com sol e temperatura em alta desde cedo em Porto Alegre. Pancadas isoladas e passageiras de chuva poderão ocorrer. Os modelos meteorológicos alertam para mudança no tempo e na temperatura que irão ocorrer entre quarta e quinta-feira com elevado risco de tempo severo com chuva e vendavais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 43°C

Mínima: 19°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 24ºC