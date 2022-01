Unidades de Saúde suspendem temporariamente consultas e procedimentos eletivos em Porto Alegre

A fim de evitar um aumento ainda mais acelerado de transmissão da variante Ômicron da Covid-19, as unidades de Saúde de Porto Alegre suspenderam temporariamente as consultas e procedimentos eletivos. A medida segue pelo menos até o final do mês de janeiro, quando passará por uma nova avaliação.

Segundo orientação da Secretaria Municipal da Saúde, ainda que estejam sendo priorizados os atendimentos a pacientes sintomáticos respiratórios, a população pode e deve procurar ajuda médica no caso de outras doenças que se enquadrem como casos graves ou urgentes.

De acordo com a diretora da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre (SMS), Caroline Schirmer, a decisão busca evitar aglomerações, devido ao grande volume de atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 nas unidades de Saúde desde o início deste ano. "Todos os casos eletivos estão tendo as consultas reagendadas para após o dia 15 de fevereiro", explica Caroline. "A ideia é não cruzar os pacientes, e evitar a contaminação dentro das unidades."

A diretora da Atenção Primária à Saúde pondera que a decisão está sendo avaliada semanalmente, para que o atendimento possa voltar ao normal o quanto antes. "Talvez seja possível retomar nas próximas semanas, antes mesmo do dia 15", considera. "Reforçamos que seguimos fazendo o atendimento de outras doenças que não a Covid-19, mas a ideia é que o que for possível seja reagendado."

De acordo com Caroline, a média é de 20% do quadro profissional nas unidades disponível para casos eletivos e o restante voltado aos atendimentos de pacientes com sintomáticos respiratórios. Isso porque cerca de 40% da demanda é de pessoas contaminadas com a nova variantes da Covid-19. Esse é o percentual também dos resultados positivos de quem está fazendo testes em postos de Saúde da Capital.

Caroline também observa que "não faltam testes". "No entanto, estamos com o quantitativo grande e por isso o Município não deve usar indiscriminadamente". Sendo assim, a SMS está priorizando a aplicação em pessoas que apresentem sintomas da doença, explica a diretora. "É aplicado somente em sintomáticos específicos ou em quem teve contato com pessoas positivadas", resume.

Ainda de acordo com a diretora de Saúde, aqueles que tiverem consultas agendadas para antes do dia 15 de fevereiro devem aguardar, pois funcionários das unidades estão ligando para os pacientes com antecedência para avisar que a consulta ou procedimento será remarcado. "Neste momento, também não tem agenda para marcar novas consultas", reitera Caroline.

Em meio à testagens e atendimentos de pacientes de Covid ou casos urgentes de outras doenças, os postos de Saúde da Capital também estão aplicando a vacina contra o novo coronavírus para quem precisa terminar o esquema vacinal ou tomar a dose de reforço e também em crianças com 11 anos, ou com comorbidades, ou de comunidades quilombolas ou indígenas. Deste esta sexta-feira (21) até às 16h desta segunda (24), foram aplicadas 2,4 mil doses pediátricas nos postos da Capital.