Fortes chuvas deixam danos materiais e moradores da região metropolitana sem energia

A passagem de um temporal pelo Rio Grande do Sul neste domingo (23) causou estragos na rede elétrica e ainda gera transtornos em algumas áreas do Estado que foram mais atingidas, como a Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a RGE, o temporal que atingiu o estado durante o domingo causou danos na rede elétrica, principalmente na Região Metropolitana. As equipes da RGE seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento para os cerca de 28 mil clientes ainda desabastecidos, no menor tempo possível.

A empresa ainda alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

Na área de cobertura da CEEE Grupo Equatorial, os casos que geraram maiores danos estão todos solucionados. No momento, a equipe trabalha apenas com situações pontuais na concessão.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atendeu ocorrências causadas pelo temporal no Estado durante o domingo e esta segunda-feira (24) Segundo informado, um vendaval foi registrado no município de Minas do Leão, às 16h30 do domingo. O vendaval gerou quedas de postes e árvores. Algumas casas ficaram destelhadas, e a Defesa Civil entregou lonas para reparos emergenciais. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as previsões da MetSul, a temperatura muito alta e a umidade elevada ainda podem causar temporais isolados em algumas regiões gaúchas, entre a tarde e a noite desta segunda-feira.