Massa de ar frio chega ao Estado e deve dar fim à onda de calor

A histórica, longa e poderosa onda de calor que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias vai acabar e será nesta semana, com a chegada de uma massa de ar frio. No entanto, antes do esperado alívio, a MetSul Meteorologia indica que ainda haverá ainda alguns dias muito quentes.

É possível que o Estado alcance 15 dias seguidos com marcas acima de 40ºC, porque o calor persiste nesta segunda (23), terça (24) e quarta (25) no território gaúcho. Até terça, a MetSul informa que a massa de ar extremamente quente permanece sobre o Estado, mantendo a temperatura em patamar muito elevado.

Na quarta-feira, uma frente fria começa a ingressar no Rio Grande do Sul com instabilidade pelo Oeste e o Sul, mas diversas regiões gaúchas, especialmente a Metade Norte do Estado, além de Santa Catarina e Paraná. Da tarde para a noite, chove em muitos pontos com risco de temporais. Na quinta-feira (27), a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e chega aos estados catarinense e paranaense com aumento de nuvens e chuva.

Ao mesmo tempo, uma massa de ar mais frio começa a ingressar no território gaúcho com a sua parte mais intensa sobre o Atlântico, trazendo notável queda de temperatura. É o que explica que muitas cidades devam registrar máximas ao redor ou acima de 40ºC na tarde da quarta para 24 horas depois, na quinta, terem 27ºC ou 28ºC no mesmo horário.

Neste domingo, a temperatura baixou em torno de 10 graus em Porto Alegre após a chuva que começou a cair por volta das 17h. Segundo Inmet, a máxima na Capital foi de 37,6°C. No fim da tarde, estava em 24°C.

No Rio Grande do Sul, a mínima registrada até as 17h deste domingo ocorreu em São José dos Ausentes (18,7°C), e a máxima, em São Luiz Gonzaga (42°C).