Homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de POA, começaram neste domingo

As homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Porto Alegre, começaram neste domingo (23), com um cortejo do Santuário Navegantes ao Cais Mauá, onde foi conduzida pelo barco Cisne Branco até a Ilha da Pintada.

"Essa é a festa mais importante da nossa cidade. Infelizmente, ainda não podemos fazer a tradicional procissão por terra, mas o caminho pelas águas foi belíssimo e nos trouxe muitas bênçãos. Que a padroeira de Porto Alegre possa trazer chuva para nossa cidade, que tanto precisa", disse o prefeito Sebastião Melo, que acompanhou o trajeto de 20 minutos pelo Guaíba.

Para o secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, a ida inédita da santa às ilhas é um gesto marcante da celebração ligada aos pescadores e à comunidade ribeirinha. "Estamos recuperando e resgatando algo fundamental da identidade desta cidade. Valorizando as periferias, trazendo um olhar para este espaço, tão lindo, que são as ilhas em torno de Porto Alegre”, diz Axt.

“Foi maravilhoso o encontro pelas ruas e avenidas de Porto Alegre. Nossa Senhora abençoando as casas, apartamentos e as pessoas nas janelas e nos pátios aclamando. Ela foi maravilhosa e continuará sendo no novo ano de graças”, afirma o padre Remi Maldaner, do Santuário Navegantes.

Após a recepção na Capela Nossa Senhora de Boa Viagem, liderada pelo padre Rudimar Dall Asta, as autoridades seguiram com a comunidade caminhando pela Ilha da Pintada pedindo as bênçãos para Nossa Senhora. Durante a novena, até dia 2 de fevereiro, serão celebradas missas diárias com temas e padres diferentes, sempre às 19h.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientaram a carreata para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito.

Realizada pelo Santuário Navegantes e a Produtora Cultura em Cena, o tradicional evento pela primeira vez levou a imagem da santa ao encontro dos moradores e fieis das ilhas do entorno da Capital. A programação, iniciada neste domingo, se encerra no dia 2 de fevereiro.