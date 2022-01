Anvisa recebeu mais de 300 ameaças relacionadas à vacinação de crianças

Diretores e técnicos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) receberam mais de 300 ameaças desde que entrou em pauta a discussão sobre a vacinação de crianças para a Covid-19. Os ataques mais recentes chegaram após a agência dar aval a aplicação da Coronavac no grupo de 6 a 17 anos.

A agência tem informado a Polícia Federal e o STF (Supremo Tribunal Federal) sobre as ameaças.

As ameaças se tornaram mais frequentes após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que iria expor nome de técnicos do órgão que aprovaram o uso de doses da Pfizer na faixa de 5 a 11 anos.

Na quinta (20), durante a votação que liberou a Coronavac aos mais jovens, técnicos da agência receberam ameaça afirmando que "o preço que vc vai pagar será altíssimo (sic)". "É uma vergonha ver vcs que não poupam nem os pequeninos da ganância louca e o interesse mercenários, como brasileira sinto vergonha de vc!! (sic)", afirmava o mesmo ataque, recebido por e-mail.

Na mesma data, outra pessoa também citou um "preço a ser pago" pela aprovação das vacinas em email com ameaça. "E o preço a ser pago será terrível não quero estar na sua pele e oro a Deus em desfavor de todos que tem causado dor e sofrimentos ao seu próximo, lembre se o próximo pode ser dentro de sua família", afirmava a mensagem. Os ataques mais recentes foram revelados pelo jornal O Globo e confirmados pela Folha.

A agência liberou o uso da vacina da Pfizer e da Coronavac a menores de idade. A primeira pode ser aplicada no público acima de 5 anos, enquanto a vacina distribuída pelo Butantan tem aval para o grupo de 6 anos ou mais.

De acordo com dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, desde o começo da pandemia até 6 de dezembro de 2021, foram registradas 301 mortes de crianças entre 5 e 11 anos por Covid-19 no país.