Operação conjunta reforça segurança na Orla do Guaíba

Uma operação envolvendo agentes de segurança e trânsito da prefeitura de Porto Alegre foi realizada na madrugada deste sábado (22) para reforçar a segurança na Orla do Guaíba. A ação, batizada de Esforço Concentrado, contou com participação da Guarda Municipal, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com apoio da Brigada Militar e equipe volante da Polícia Civil.

Entre a noite de sexta-feira (21) e a madrugada de sábado (22) duas blitzes foram realizadas nas imediações do trecho 3 da Orla. A operação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança (Smseg). O espaço também foi monitorado com imagens aéreas captadas por drone.

Ao todo, foram realizadas 66 abordagens, resultando no recolhimento de oito veículos. Um condutor foi flagrado com sinais de embriaguez. Ele foi detido, pagou fiança e foi liberado. Além disso, nove condutores estavam trafegando sem habilitação. Dois jovens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes (Deca).

“Esta ação integrada visa aumentar a sensação de segurança na Orla do Guaíba. Os agentes de segurança e trânsito da prefeitura também atuam em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil para garantir o bem-estar da população e a ordem pública”, afirma o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis. Durante a madrugada, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também auxiliaram na orientação de ambulantes no local.