Dez dias seguidos com calor acima de 40 graus, informa Metsul

O Rio Grande do Sul completou nesta sexta-feira (21) 10 dias seguidos com temperatura máxima de 40ºC ou mais. As estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram 41,5ºC em Quaraí no dia 12; 41,7ºC (recorde) em Bagé no dia 13; 40,8ºC em Bagé no dia 14; 40,6ºC em Uruguaiana no dia 15; 41,8ºC em Uruguaiana dia 16; 40,2ºC no dia 17 em Teutônia; 41,1ºC em Santa Rosa em 18 de janeiro; 41,5ºC em São Luiz Gonzaga no dia 19; 42,1ºC em Uruguaiana no dia 20; e 41,8ºC hoje (21) em Uruguaiana.

Em Porto Alegre, a máxima neste período foi de 40,3ºC no dia 16, que foi a quarta maior máxima em 112 anos de dados da Capital e apenas a terceira vez em que a temperatura atingiu os 40ºC no Jardim Botânico desde que as medições passaram a ser feitas no local na década de1970.

Três outras estações com séries centenárias de dados tiveram marcas históricas nos primeiros dez dias da onda de calor. Bagé, a maior máxima da série iniciada em 1912 com 41,7ºC no dia 13, São Luiz Gonzaga com a segunda maior máxima desde 1913 com 41,5ºC no dia 19 e Uruguaiana com 42,1ºC no dia 20, a segunda maior máxima na cidade em 110 anos e o primeiro registro de 42ºC pelo Inmet no Rio Grande do Sul desde 1986.

Nesta sexta (21), no décimo dia seguido com os termômetros acima de 40ºC no Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou máximas acima de 40ºC em Uruguaiana com 41,8ºC, São Luiz Gonzaga com 40,4ºC e em São Gabriel com 40,1ºC. Já estações particulares e de outras instituições anotaram 42,4ºC em Porto Xavier, 41,8ºC em Santa Rosa, 40,8ºC em Lajeado, São Borja e Teutônia, 40,6ºC em São Sepé, 40,5ºC em Porto Vera Cruz, 40,4ºC em Alpestre, 40,3ºC em Santo Antônio das Missões, e 40,1ºC em Santo Ângelo.

Fim de semana será tórrido

Este sábado (22) será de calor excepcional com marcas históricas em algumas cidades. Todas as regiões do Rio Grande do Sul terão calor intenso a extremo. Do Oeste ao Litoral e do Sul ao Alto Uruguai. Máximas ao redor ou acima de 40ºC vão ocorrer em grande número de municípios. Porto Alegre tem chance de atingir oficialmente 40ºC apenas pela quarta vez em 50 anos. Na Região Metropolitana até 41ºC. A

Até a Serra não escapa do calorão com mais de 35ºC em vários pontos e quase 40ºC em baixadas. Nos vales e no Oeste, 41ºC a 43ºC. O sol aparece com nuvens no decorrer deste sábado com aumento da nebulosidade na segunda metade do dia. Da tarde pra noite, em razão do intenso aquecimento, são previstas pancadas isoladas de chuva e temporais localizados que, em alguns pontos. podem ser severos e com danos por vendavais.