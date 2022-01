Servidores penitenciários protestam no IPF com apoio de profissionais da saúde

Após decretar "estado de greve" e iniciar a "Operação Trabalhando dentro da Legalidade", os servidores penitenciários realizam nesta sexta-feira (21) um protesto em frente ao Instituto Psiquiátrico Forense Doutor Maurício Cardoso (IPF) – Avenida Bento Gonçalves, nº 2850, bairro Partenon.

Mesmo após o Executivo Estadual ter atendido um item da pauta de reivindicação ao publicar as promoções dos servidores penitenciários no Diário Oficial do Estado, na quinta-feira (20), a categoria sente-se injustiçada pelo Governo do Estado, Susepe e Sjsps e ameaça paralisar as cadeias no fim do mês.

O objetivo do ato, que precede a possível decretação de greve dos servidores penitenciários no fim de janeiro, é pressionar o governo para que atenda as reivindicações da categoria aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, na última semana. A mobilização iniciada em frente ao IPF às 8h conta com o apoio de profissionais de outras áreas como médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham no local, representados pela Apropens, Sindisepe/RS e Simers.

Os servidores reclamam de falta de estrutura e efetivo, que trabalham em condições precárias e que o local já passou por inúmeras vistorias que geraram apontamentos de irregularidades.

Greve do sistema prisional no fim do mês

Mesmo após o governo ter publicado as promoções, os servidores penitenciários cobram o atendimento dos demais itens da pauta de reivindicação. Do contrário, prometem paralisar as cadeias no fim do mês.

Os servidores penitenciários, representados pela Amapergs Sindicato, cobram reposição de perdas da inflação, já que estão há 8 anos sem reposição da inflação, e mais concursos. Outra pauta importante para os servidores penitenciários é a regulamentação da Polícia Penal. Atualmente, o sistema prisional gaúcho trabalha com 50% do efetivo necessário, que hoje conta com cerca de 5.500 servidores penitenciários.