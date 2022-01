Com temperaturas altas e sol firme, onda de calor predomina no RS nesta sexta

A onda de calor segue marcando presença em todo o território gaúcho nesta sexta-feira (21), com predomínio de sol e tempo firme no Estado. A manhã pode começar com nevoeiros esparsos, que se dissipam para dar lugar às temperaturas escaldantes ao longo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

continue no Estado até a próxima quarta-feira (26) Diversas partes do Rio Grande do Sul podem atingir marcas ao redor e acima de 40°C, sobretudo nas áreas do Centro, Oeste e Noroeste gaúcho. O calor e a umidade poderão formar nuvens carregadas com potencial para pancadas rápidas e isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de temporais com vento forte. O maior risco de chuva é para Metade Sul do Estado. No Litoral, prevalece o calor e tempo aberto. A previsão é de que a massa de ar quente

Em Porto Alegre, o tempo não difere do restante do Estado: sol com temperaturas altíssimas. Também há previsão de forte aquecimento e elevados índices de radiação ultravioleta na Capital. No fim de semana, o calor irá se intensificar e a cidade poder ter marcas ao redor de 40°C. A partir de domingo (23) os temporais de fim de tarde voltam a se formar com risco de transtornos em toda a região.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 43°C

Mínima: 18°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 24ºC