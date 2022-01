Massa de ar quente sobre o RS deve ser quebrada apenas na próxima semana

sequência de dias de calor escaldante em Porto Alegre Com a, a escassez de chuva deverá seguir nas próximas semanas, de acordo com a MetSul Meteorologia. Com temperaturas acima do considerado normal para esta época do ano e com a probabilidade de atingir novamente patamares históricos, a massa de ar quente deve ser quebrada somente a partir da próxima quarta-feira (26).

Nesta quinta-feira (20), Uruguaiana registrou máxima de 42,1°C, a maior temperatura desde 1963 quando o termômetro bateu 42,2°C no terceiro dia do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já no último domingo (16), Porto Alegre registrou máxima de 40,3°C, a quarta maior desde o início das medições em 1910. “Nós estamos imersos em uma extensa bolha de ar extremamente quente e que trouxe a quebra de recordes na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e em outros municípios do Rio Grande do Sul”, comenta a meteorologista da MetSul, Estael Sias. A massa de ar quente se ampliou até alcançar a Região Metropolitana, trazendo a alta temperatura para a Capital e Região do Vales.

De acordo com a meteorologista, o que também explica as altas temperaturas é o fato de que o Rio Grande do Sul enfrenta o segundo ano consecutivo de estiagem severa. Desde outubro de 2021, a chuva parou de acontecer de forma regular no RS. “Nesses dias mais longos, dentro de um quadro de estiagem, se espera que possamos ter marcas ao redor e acima de 40°C pelo Estado, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre”, comenta.

O prognóstico da MetSul aponta a presença do sol até o começo da próxima semana. Apesar das nuvens em alguns momentos, não se descarta chuva ou temporal isolado em razão do excessivo calor. Nesta sexta-feira, os termômetros devem indicar entre 23ºC e 39ºC. Já no sábado, aquece mais ainda e deve fazer entre 25ºC e 40ºC. No domingo, a mesma tendência, com variação entre 25ºC e 40ºC. Na segunda, que será muito abafada, mínima de 26ºC e máxima de 39ºC. O calor perde força na terça com instabilidade entre 35°C e 36°C, mas será outro dia quente com enorme abafamento.

Devido ao avanço de uma frente fria entre terça e quinta-feira, um fenômeno mais abrangente vai conseguir vencer o bloqueio atmosférico e trazer refrescos. No entanto, há riscos de temporais em todo o Rio Grande do Sul diariamente até quarta-feira.

Rio Grande do Sul - Previsão para os próximos dias

Sexta-feira (21): entre 23ºC e 39ºC

Sábado (22): entre 25ºC e 40ºC

Domingo (23): entre 25ºC e 40ºC

Segunda-feira (24): entre 26ºC e 39ºC