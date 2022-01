Posto comercial do Dmae no Centro estará fechado a partir desta quinta

O posto comercial de atendimento ao público do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no Centro, localizado na rua José Montaury, 159, estará fechado a partir desta quinta-feira (20).

Conforme divulgado pela prefeitura de Porto Alegre, o fechamento acontece em função de casos positivos da Covid-19 e a necessidade de testagem dos funcionários. O objetivo é preservar a saúde e segurança da população. O retorno do atendimento será normalizado conforme a situação sanitária.

Os atendimentos presenciais do Dmae poderão ser feitos presencialmente até a sexta-feira (21) no Posto da Zona Leste, na avenida Cristiano Fischer, 2402, no bairro Partenon, das 8h30 às 16h30.

Além disso, o Dmae reforça que a população siga solicitando demandas pelos canais digitais: