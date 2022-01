Calor intenso e temperaturas ao redor dos 40°C predominam no RS nesta quinta

O forte calor continua a marcar presença em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (20). Após um amanhecer abafado, que pode ter presença de nevoeiros, a tarde será de calor intenso e marcas ao redor e acima de 40°C no Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

A associação de umidade e calor irá produzir instabilidade, com previsão de pancadas isoladas de chuva e potencial para chuva forte, vendavais e granizo isolados, além da presença significativa de raios. O maior risco de tempestades é para as metades Oeste e Sul do Estado. No litoral, a previsão é de sol e vento fraco, tempo ideal para veranear.

Em Porto Alegre, prevalece o predomínio de sol e calor desconfortável. Nesta quinta, sexta (21) e sábado (22), a previsão é de baixo risco de chuva. Já no domingo (23), que deve registrar temperatura de 40°C, estão previstos temporais e chuva forte.

Até o fim desta semana, a radiação ultravioleta estará em alta na Capital, reforçando a necessidade de uso de protetores solares, a procura por espaços com sombra e o evitamento de exposição ao sol durante o pico da RUV, entre às 11h e às 16h.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 43°C

Mínima: 17°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 24ºC