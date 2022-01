Porto Alegre: Obras de macrodrenagem na Nilo Peçanha devem terminar até julho

Das 26 obras do Arroio Areia, maior conjunto de macrodrenagem da história contemporânea de Porto Alegre, duas devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2022. Os lineares A1 e A2, na região da avenida Nilo Peçanha, encontram-se, respectivamente, com 18,17% e 53,30% das obras concluídas.

Com 12 quilômetros de extensão, a macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia passa por 14 bairros, beneficiando 180 mil moradores das zonas Norte, Noroeste e Leste. Com o Plano Diretor de Drenagem concluído em 2012, as obras tiveram início apenas seis anos depois, em 2018. Com investimento de R$ 107 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e contrapartida de R$ 1,3 milhão da prefeitura, cinco obras estão concluídas.

O projeto de macrodrenagem do Arroio Areia - com longo histórico de alagamentos - teve origem, de acordo com o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, devido ao óbito de duas pessoas, mãe e filha, na Nilo Peçanha. Nas imediações das avenidas Teixeira Mendes e Nilo Peçanha, no bairro Três Figueiras, a inundação das vias já levou quatro pessoas à morte. Em 1983, uma mulher e suas duas filhas foram levadas pela correnteza dentro de um carro e acabaram morrendo afogadas. Da mesma forma, em 1998, um menino de 8 anos perdeu a vida, conforme apuração do Jornal do Comércio, realizada em 2015.

"Conseguimos algumas melhorias, diminuir a velocidade da água que chega lá, mas precisamos finalizar todas as outras obras. A importância da macrodrenagem do Arroio Areia é conseguir superar o déficit de infraestrutura que a gente tem hoje na macrodrenagem daquela bacia", comenta Garcia.