Metade Oeste do RS enfrenta calor de 40ºC nesta quarta

A quarta-feira (19) será mais um dia de predominância do sol e de temperaturas altas no Rio Grande do Sul. A onda de calor que atua no Estado continua a influenciar o tempo, que será marcado por temperaturas ao redor e acima de 40°C na metade Oeste. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ingresso de uma massa de ar quente e seco faz a temperatura disparar entre o turno da manhã e começo da tarde no território gaúcho. Já entre o turno da tarde e da noite, a umidade e o aquecimento podem provocar a formação de nuvens carregadas, com risco de pancadas isoladas de chuva que poderão vir acompanhas de temporais, sobretudo na Metade Sul e parte Norte do Estado.

Em Porto Alegre, a temperatura volta a subir mais rápido e acentua a sensação de abafamento por toda a região Metropolitana. Mesmo com as nuvens marcando presença durante a tarde, o risco de chuva é baixo na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 42°C

Mínima: 17°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 23ºC