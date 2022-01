Fortes temporais atingem Guaíba e município decreta situação de emergência

Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal ocorrido durante a tarde da segunda-feira (17). Os principais estragos ocorreram na Zona Norte da cidade, nos bairros Cohab, Santa Rita e Ipê. Em razão da destruição, a vice-prefeita e prefeita em exercício da cidade, Cláudia Jardim, decretou situação de emergência na cidade.

As equipes da Defesa Civil estão no local auxiliando as autoridades e distribuindo lonas aos moradores que tiveram suas casa destelhadas. Na manhã desta terça-feira (18), já foram entregues lonas para 1.500 famílias. Nesta manhã a Defesa Civil passará nas residências dos bairros mais atingidos para fazer um cadastro dos moradores que necessitarem de telhas para realizar os consertos de suas residências.

A tempestade destruiu uma escola e uma igreja, e deixou diversas casas destelhadas. Na sua página no Facebook, a Igreja Betel fez um apelo à comunidade. "A Betel não caiu, somos a casa de Deus, estamos de pé. Não somos um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Amanhã já vamos nos reunir com engenheiros para planejarmos a reconstrução", diz o texto.

Durante o dia, uma força tarefa atuará para realizar consertos nessa localidade.

Segundo a CEEE Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia no local, cerca de 9,5 mil clientes ainda estão sem energia elétrica na cidade.