Falta de luz ainda atinge cerca de 80 mil clientes no Rio Grande do Sul

Na segunda-feira (17), diversos municípios se encontravam sem luz devido ao temporal da tarde de domingo Após dois temporais, ocorridos nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022, com chuvas de 100 mm/dia e ventos de até 100 km, segundo alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), diversos pontos do Rio Grande do Sul estão sem luz., E, nesta terça-feira (18), a situação é parecida.

A CEEE Grupo Equatorial está com todo seu efetivo de prontidão após dois temporais seguidos no RS. A empresa está com 100% de seu efetivo em busca de reestabelecer a luz de 42 mil consumidores que ainda estão com falta de energia. Desde a noite de segunda (17), já havia sido reestabelecida a luz para 33 mil consumidores.

Na manhã desta terça, os municípios com maior número de ocorrências são Porto Alegre, São Jerônimo, Guaíba, Eldorado do Sul, Viamão, Alvorada, Itati, São Lourenço do Sul, Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul e Três Forquilhas. Temporais com ventos e chuvas fortes ocasionam a queda de árvores e grandes objetos sobre as estruturas da rede, por isso, a CEEE Grupo Equatorial ressalta que os prazos para a solução de cada ocorrência dependem da complexidade de cada caso.

Em Guaíba, munícipio fortemente afetado pelo temporal que resultou na destruição de uma igreja, uma escola e diversas residências, ainda são 9,5 mil clientes estão sem energia na cidade.

A companhia está atuando com 146 equipes profissionais, o que representa um aumento de 60% do efetivo regular em operação nas outras estações do ano.

Na área coberta pela RGE, as equipes trabalharam durante a noite e a madrugada, com objetivo de restabelecer a energia no menor tempo possível aos 39 mil clientes atingidos. A maioria das regiões afetadas está no Vale do Taquari e do Vale do Sinos. O trabalho prossegue até a normalização total do fornecimento de energia elétrica.