CEEE Grupo Equatorial está com todo seu efetivo de prontidão após dois temporais seguidos no RS

Após dois temporais, ocorridos nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022, com chuvas de 100 mm/dia e ventos de até 100 km, segundo alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), aCEEE Grupo Equatorial está com todo seu efetivode prontidão após dois temporais seguidos no RS. As i

A companhia de energia está presente com 146 equipes profissionais, ou seja, 60% a mais que o número regular em operação nas outras estações do ano. Esse aumento do contingente de funcionários faz parte do Plano Verão, que consiste em uma série de ações integradas, preventivas e emergenciais que visam minimizar os efeitos do aumento da demanda e dos riscos meteorológicos, característicos deste período. Essa estrutura será mantida até que todos os clientes estejam com o fornecimento regularizado.

Neste momento, os municípios com maior número de ocorrências são Porto Alegre, São Jeronimo, Guaíba, Eldorado do Sul, Viamão, Alvorada, Itati, Mostardas, Santo Antônio da Patrulha, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Turuçu. Temporais com ventos e chuvas fortes ocasionam a queda de árvores e grandes objetos sobre as estruturas da rede, por isso, a CEEE Grupo Equatorial ressalta que os prazos para a solução de cada ocorrência dependem da complexidade de cada caso.

Para restabelecer o fornecimento da CEEE, são necessários, em alguns casos, os seguintes serviços:

- deslocamento e acesso de equipes às localidades com fornecimento interrompido, em alguns casos, dificultados pelas próprias ocorrências, alagamentos e dificuldade de trânsito;

- ações em parceria com outros órgãos públicos (Defesa Civil, SMAM, Corpo de Bombeiros, EPTC, etc.), já que alguns serviços prestados são interligados e envolvem várias atividades;

- isolamento da área afetada, retirada de objetos e reconstituição de postes quebrados e de toda a rede elétrica.

Canais de atendimento da CEEE:

- site https://ceee.equatorialenergia.com.br

- telefone:^ 0800 721 2333

- para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).