Calor e umidade podem causar novos temporais no RS nesta terça-feira

A terça-feira (18) é mais um dia com aberturas de sol e calor intenso no Rio Grande do Sul. A temperatura pode alcançar os 40°C em alguns pontos do Estado. Essa combinação de calor e umidade além do grande desconforto propicia a formação de novos temporais. As informações são da Metsul Meteorologia.

As tempestades nesta terça-feira podem gerar grandes acumulados de chuva em um curto espaço de tempo com potencial para alagamentos. Além disso, há risco de muitos raios, vendavais isolados e granizo. Nas áreas de fronteira com o Uruguai pode chover a qualquer hora com menor elevação da temperatura e refresco.

O sol predomina com previsão de mais uma jornada de muito abafamento em Porto Alegre. Entre a tarde e à noite volta a chover e novos temporais podem ocorrer com potencial de chuva forte e transtornos na Capital. O calor continua ao longo da semana, assim como a instabilidade.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 41°C

Mínima: 17°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 25ºC