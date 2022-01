Após 7 anos e meio, obras no 2º piso do Mercado têm início

Tiveram início no começo da noite desta segunda-feira (17) as obras de revitalização do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre. As equipes iniciaram o isolamento das áreas necessárias para os trabalhos de retirada das escadas rolantes. O espaço está fechado desde julho de 2013, quando ocorreu o incêndio que destruiu boa parte do andar superior. Será feita a troca de dois elevadores, duas escadas rolantes e a reforma elétrica. Conforme a prefeitura, os trabalhos ocorrerão, em sua maioria, à noite, para não atrapalhar a rotina do Mercado.

"O Mercado Público é a alma da cidade. Desde o começo da nossa gestão, estamos trabalhando para que ele volte a funcionar a pleno e com qualidade, acolhendo, cada vez mais, os porto-alegrenses e os turistas. O começo desta obra é um importante passo para alcançarmos esse objetivo", afirma o prefeito Sebastião Melo

Os novos elevadores terão capacidade para dez pessoas cada e as escadas rolantes substituirão os equipamentos danificados e com mais de 20 anos de uso. Os recursos para a realização da obra - de R$ 9,4 milhões - fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan.

Nas semanas seguintes após a retirada das escadas rolantes, terá início a reforma elétrica. Serão substituídas as instalações provisórias instaladas no pavimento superior, dando lugar e uma rede adequada às exigências do novo Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), aprovado no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS).