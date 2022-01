Porto Alegre registra uma das maiores temperaturas de sua história

O domingo (16) entrou para a história climática da Capital gaúcha como um dos dias mais quentes já registrados na cidade, segundo a MetSul Meteorologia. O calor começou ainda na madrugada de sábado para domingo, que teve temperatura mínima de 26,8ºC. Durante a tarde, o calor permaneceu e a cidade atingiu 40,3ºC na sua estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia do bairro Jardim Botânico.

Quarta maior temperatura da história

Desde que a Capital passou a registrar oficialmente temperatura em 1910 somente houve três dias mais quentes que o último domingo. O dia mais quente já registrado na Capital foi 1º de janeiro de 1943, em que a temperatura em Porto Alegre atingiu 40,7ºC.

Previsão para os próximos dias

De acordo com as previsões, a tendência é de que o calor prevaleça em Porto Alegre, assim como as chuvas,No domingo, rajadas de vento de até 70 km/h registradas no aeroporto acompanharam a chuva que foi torrencial em vários bairros. Houve queda de algumas árvores e postes.