Porto Alegre deve ter calor de 38º neste domingo; RS pode registrar temperaturas recordes

Nem nas primeiras horas da manhã deste domingo (16) o calor deu uma trégua para os gaúchos. Segundo a Metsul Meteorologia, o dia amanheceu com marcas ao redor de 30ºC em algumas regiões do Estado, com possibilidade de estar em quase 40ºC em alguns municípios do oeste e da depressão central do Rio Grande do Sul antes do meio dia.

ainda mais altas dos que a de sábado Com o calor muito intenso desde cedo, as máximas deste domingo podem serna maioria dos municípios. Em algumas cidades, os termômetros podem atingir os maiores valores desde o começo da onda de calor. Em Porto Alegre, às 7h, a temperatura estava na casa dos 28ºC. Ao longo do dia, a previsão é que chegue a 38ºC.

De acordo com a Metsul Meteorologia, na região oeste do Estado, os termômetros podem indicar de 41ºC a 43ºC. Com isso, a temperatura pode se aproximar ou alcançar o recorde estadual de calor, que é de 42,6ºC registrado em 1917 em Alegrete e em 1943 em Jaguarão. O calor será extremo também na região Central do Estado e nos vales.

Com o forte calor, há possibilidade de pancadas intensas em alguns pontos, e temporais localizados da tarde para a noite que isoladamente podem ser fortes a severos com vendavais e queda de granizo.