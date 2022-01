Obras do segundo piso do Mercado Público começam nesta segunda-feira

As obras de revitalização do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre terão início na noite desta segunda-feira (17). A partir das 19h30min, as equipes começarão a isolar áreas necessárias para os trabalhos de retirada das escadas rolantes, dando a largada ao processo que culminará com a recuperação estrutura, danificada pelo incêndio ocorrido em julho de 2013.

A iniciativa envolverá a troca de dois elevadores, duas escadas rolantes e a reforma elétrica das instalações relativas ao segundo pavimento. Visando alterar o mínimo possível a rotina e a dinâmica do primeiro piso do Mercado Público, os trabalhos ocorrerão, em sua maioria, no turno da noite.

Os novos elevadores terão capacidade para dez pessoas cada, obedecendo a todas as normas de acessibilidade e segurança. As escadas rolantes a serem instaladas substituirão equipamentos danificados e com mais de 20 anos, cuja tecnologia se encontra defasada. A reforma elétrica dará condições à utilização do segundo piso e modernizará o Mercado Público, oferecendo aos usuários uma estrutura alinhada aos padrões tecnológicos atuais.

Os recursos para a realização da obra fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan. A pedido do Executivo Municipal, a empresa concordou em antecipar o cumprimento das obrigações do TCAP para viabilizar a reabertura do Mercado Público, que contará com investimento de até R$ 9,4 milhões.

Nas semanas seguintes após a retirada das escadas rolantes, terá início a reforma elétrica. Serão substituídas as instalações provisórias instaladas no pavimento superior, dando lugar e uma rede adequada às exigências do novo Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), aprovado no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), e aos requisitos da subestação de energia elétrica e do quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGBT).

O segundo piso passará a contar com um novo projeto luminotécnico, que melhorará a eficiência energética do sistema e contará com iluminação operacional e de serviço necessárias às áreas comuns. Também serão instaladas novas luzes de emergência – incluindo balizamento de rotas de fuga – e novas redes lógica e de telefonia, modernizando a capacidade de comunicação e conectividade do Mercado.

Pintura externa

As tintas para revitalizar a parte externa do Mercado Público foram doadas pela empresa Suvinil, por meio de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias. A licitação dos serviços de recuperação e pintura da fachada externa do Mercado Público já possui proposta vencedora, no valor de R$ 1,02 milhão. O prazo de execução é de sete meses a contar da ordem de início de obras.

A secretária de Parcerias, Ana Pellini, destaca a relevância para o patrimônio histórico que o Mercado Público possui. “Um ponto marcante para todos os gaúchos e que precisa ser preservado. A ideia é trabalharmos respeitando os projetos e memoriais descritivos. Após análises e realização de testes de tonalidade das tintas, ficou definido que a cor original poderá ser mantida", confirma.