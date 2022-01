Rio Grande do Sul apresenta déficit de 2,5 mil leitos psiquiátricos

No mês de conscientização sobre a saúde mental, voluntários do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) farão blitze em pontos estratégicos do Estado para destacar o objetivo do "Janeiro Branco". Ressaltando a valorização da Vida e do Médico Psiquiatra, a campanha terá início nesta segunda-feira (17) em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Atualmente, o Estado apresenta um déficit de mais de 2,5 mil leitos psiquiátricos e, mesmo assim, existem movimentos para maior redução. Com o objetivo de estimular o olhar da sociedade e dos gestores públicos para o tema, o Núcleo de Psiquiatria do Simers realiza o mapeamento de todos os Centros de Atenção Psicossocial no Rio Grande do Sul (CAPS), com 40% vistoriados. Além da precariedade de infraestrutura física e de insumos observada em alguns espaços, foi constatado que 25% dos CAPS visitados não têm psiquiatra, o que escancara um problema antigo: a carência de especialistas para o tratamento dos agravos mentais.

Lançada no final de 2021, a campanha “Loucura é a falta de assistência psiquiátrica”, realizada pelo Simers, chama atenção para a precarização da assistência em saúde mental estadual. Além disso, o Simers destaca a importância de ações em prol da expansão da assistência psiquiátrica hospitalar e ambulatorial, garantia de insumos e estrutura física para esse atendimento especializado. Com abrangência nacional, através de parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a campanha se desdobra com o propósito de possibilitar avanços e conquistas aos profissionais e pacientes. Entre as atividades previstas, estão: visitas a instituições, formadores de opinião e gestores para entrega do relatório das vistorias nos CAPS, com diagnóstico e necessidades.