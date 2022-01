Tire suas dúvidas sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19

A vacinação de crianças contra a Covid-19 no Brasil começou na sexta-feira (14) com a imunização do menino indígena de 8 anos, Davi Xavante, que mora no estado de São Paulo. A vacinação não será obrigatória, mas os pais que se recusarem a imunizar seus filhos podem ser multados ou até perder a guarda.

Desde a autorização para aplicar a vacina da Pfizer na faixa etária de 5 a 11 anos, muitas dúvidas surgiram na população. Afinal, o alastramento da variante ômicron representa um perigo maior nos mais jovens? A vacina nos menores é a mesma administrada nos adultos? É realmente necessário vacinar as crianças?

Confira abaixo as principais dúvidas com as suas respectivas respostas desse novo ciclo de proteção contra a Covid-19.

Quais vacinas já foram aprovadas para crianças no Brasil?

Atualmente, a única vacina que pode ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos no país é a da Pfizer. A autorização concedida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ocorreu em 16 de dezembro de 2021. Outras farmacêuticas também buscam autorização para utilizar seus produtos nos pequenos. Um exemplo é a Coronavac, que começou a ser testada no Espírito Santo a partir de sexta (14) em pessoas de 3 a 17 anos de idade. No total, serão 1.280 participantes.

A vacina usada para crianças é a mesma administrada em adultos?

A vacina para os pequenos tem algumas diferenças. O primeiro ponto é a dosagem: para os maiores de 12 anos, a dose é de 0,3 ml, enquanto para os menores a dosagem é de 0,2 ml. O tempo de armazenamento também muda. Enquanto para os mais velhos o imunizante pode ficar na geladeira entre 2ºC a 8ºC durante apenas um mês, para os pequenos são permitidas até dez semanas. Além disso, o frasco da vacina das crianças comporta dez doses, mais do que a versão para maiores de 12 anos, que comporta seis doses.

Quais os riscos da vacinação dos menores?

Ainda não há indicativos de efeitos colaterais sérios da vacinação dos menores. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, afirma que o imunizante para essa faixa etária é seguro e necessário. "É uma vacina extremamente segura, com ocorrência de eventos adversos de somente 0,05% (em crianças a partir de cinco anos)", diz.

Dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em tradução do inglês) também indicaram que efeitos colaterais graves são raríssimos nesta faixa etária. Em um estudo, a agência avaliou relatórios recebidos de médicos e do público, assim como respostas a pesquisas com pais ou responsáveis por aproximadamente 43 mil crianças entre 5 e 11 anos. A maioria das crianças relata somente dor no local da injeção, cansaço, dor de cabeça ou febre. Relatos de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, foram registrados somente em 11 vacinados. Desses, sete crianças haviam se recuperado e quatro estavam se recuperando no momento do relatório, afirmou o CDC.

Por que é importante vacinar as crianças?

Ao contrário dos efeitos colaterais que são ínfimos, os benefícios de vacinar as crianças é bem maior, como a diminuição de casos graves e mortalidade dos pequenos. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) publicou na quinta-feira passada (6) uma nota em que informava que pesquisas feitas até o momento apontam a eficácia e a segurança da vacina aplicada na população pediátrica. A entidade indicou, ainda, como os imunizantes são essenciais para evitar formas graves da Covid-19.

Quais os impactos da variante Ômicron no caso das crianças?

A Ômicron é uma cepa reconhecida por ser mais transmissível e fez os diagnósticos de Covid explodirem no Brasil nas últimas semanas. Nessa situação de disseminação da nova cepa, a vacinação das crianças é ainda mais necessária, afirma Renato Grinbaum, membro da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia). "É necessário (a vacinação) porque as novas variantes estão se disseminando com uma maior intensidade nas populações não vacinadas, inclusive em crianças", diz.

Os Estados Unidos, por exemplo, já bateu recorde de crianças internadas com Covid-19 em meio ao avanço da Ômicron. Segundo informações do jornal Washington Post, 4.000 menores de idade estavam hospitalizados no último dia 5.

Como estão os planos para vacinar as crianças no país?

Para janeiro, estão estimados 4,3 milhões de doses, segundo informações do Ministério da Saúde. A pasta recomenda um esquema em que a imunização comece por menores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Em seguida, crianças que vivem com pessoas do considerado grupo de risco deveriam ser vacinadas. Logo após essas priorizações, deve haver um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais velhos.

Crianças abaixo de cinco anos já podem ser vacinadas?

No Brasil, nenhum produto foi aprovado para pessoas com menos de cinco anos. Segundo a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, a companhia pretende apresentar à Anvisa o pedido de autorização de uso da vacina em crianças de 6 meses a 5 anos. "Estamos preparando resultados para crianças de 6 meses a 5 anos. Esperamos para 2022, mas ainda não sabemos quando", afirmou.

Além disso, informações de um documento do Ministério da Saúde enviado ao STF, indicava que a pasta prevê adquirir doses para crianças de 0 a 4 anos caso a vacina da Pfizer seja aprovada pela Anvisa.