Porto Alegre enfrenta infestação do mosquito Aedes aegypti

Em tempos de pandemia de Covid-19, outro perigo ronda as casas dos porto-alegrenses. Conforme a prefeitura, a cidade vive um aumento da infestação do mosquito Aedes aegypti. Entre os 30 bairros com a maior infestação do inseto vetor da dengue, do zika e da chikungunya, Aparício Borges, na Zona Leste de Porto Alegre, é o primeiro da lista. O monitoramento realizado pela prefeitura da Capital alerta para a necessidade de atenção para eliminação de focos de água parada em residências, comércios e áreas públicas.

"O combate ao mosquito da dengue é basicamente ação mecânica, é remover os criadouros. Por isso, a gente pede a colaboração da população", comenta o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter. Embora não tenha casos confirmados em 2022, no ano passado, 169 casos suspeitos de dengue foram notificados entre residentes de Porto Alegre. Dos 83 casos confirmados, 65 foram autóctones - contraídos na cidade. Em relação à chikungunya, um caso importado foi confirmado em 2021, e nenhum de zika vírus.

Ainda em dezembro, a Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis e o Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores da Secretaria Municipal de Saúde emitiram um alerta epidemiológico a serviços de saúde enfatizando a importância de suspeita das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em atendimentos médicos. "Se aparecer alguém, o alerta serve para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial da Covid-19 ou da Influenza, porque os sintomas são muito parecidos", diz Ritter.

Entre os sintomas indicativos de dengue, zika e chikungunya está a febre com duração máxima de sete dias acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes sintomas: manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça, dores musculares ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, vermelhidão nos olhos ou diminuição dos leucócitos (detectado em exame de sangue).

Desde 2012, é possível acompanhar, semanalmente, a densidade de mosquitos adultos em cada uma das armadilhas, através do monitoramento. O número de coletas de fêmeas adultas do inseto gera o Índice Médio de Infestação de Fêmeas Adultas (IMFA), considerado por semana epidemiológica. Este índice é dividido em satisfatório, moderado, alerta e crítico, de acordo com o número de fêmeas coletadas no total das armadilhas. Cada uma das faixas apresenta respectivamente o seguinte intervalo de IMFA: satisfatório, 0 a 0,15; moderado, 0,15 a 0,30; alerta, 0,30 a 0,60; e crítico, IMFA superior a 0,60. O índice pode ser acompanhado em tempo real pelo site (www.ondeestaoaedes.com.br).

De acordo com Ritter, os criadouros pequenos geram a maior preocupação. Com objetivo de localizar o criadouro, agentes de combate da prefeitura estão realizando visitas diárias nas regiões vermelhas, laranjas e amarelas apresentadas no mapeamento. Com as temperaturas mais elevadas e com o período de viagens, é importante incrementar as medidas de controle do vetor. Dentre elas, a verificação e eliminação de água parada em pátios, calhas e ralos, além do descarte de resíduos inservíveis.

A aplicação de veneno é indicada somente em infestação com um caso positivo, ação chamada de bloqueio. "Tem um caso na Rua A, número 5, o veneno será aplicado a 150 metros de distância daquele ponto nos horários em que o mosquito está mais circulando", exemplifica o diretor da Vigilância em Saúde.