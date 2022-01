Cidades da Metade Norte do RS têm risco de temporais nesta sexta-feira

A onda de calor ainda comanda o padrão de temperatura nesta sexta-feira (14), contudo, outro ingrediente entra em cena e poderá trazer algumas mudanças: a umidade. A combinação de ar mais úmido e quente poderá formar nuvens de grande desenvolvimento vertical entre a tarde e à noite com risco de pancadas isoladas de chuva e temporais passageiros, especialmente em cidades da Metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

A umidade também aumenta a sensação de desconforto. Entre o Sul, a Campanha e o Oeste do Rio Grande do Sul o tempo se mantém mais aberto e seco e a temperatura poderá atingir marcas ao redor de 40°C.

O sol predomina entre poucas nuvens com expectativa de calor intenso e mais umidade que poderá formar nuvens durante a tarde. Não se descarta chuva isolada. No fim de semana as madrugadas e manhãs serão muito abafadas na Capital com tardes que poderão ter máximas perto de 40°C.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 41°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 20ºC