Estado registra 41,2ºC, e nível do Guaíba cai 36cm

O Rio Grande do Sul registrou temperaturas máximas superiores a 40ºC nesta quinta-feira. De acordo com o boletim climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores máximas ocorreram no município de Quaraí, na região da Campanha, com 41,2ºC. Também com base no boletim do Inmet, Quaraí foi a cidade com as maiores máximas ocorridas entre os três Estados do Sul do Brasil.

A forte onda de calor é decorrente de um bloqueio atmosférico que impede a passagem do ar e provoca temperaturas muito elevadas. No Rio Grande do Sul esse quadro deve permanecer inalterado até o próximo domingo. As condições mais críticas em relação à onda de calor estão sendo vistas na Argentina e Uruguai.

A estiagem no Rio Grande do Sul vem afetando o abastecimento de água. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba está 36 centímetros abaixo do considerado normal, conforme o monitoramento da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Em tempos sem estiagem, o nível lago, na região do Cais Mauá, fica em 78 centímetros. No fim da tarde desta quinta-feira, estava em 42cm. O índice segue baixo, mas melhorou bastante em comparação com o registrado no meio da tarde de quarta-feira, quando estava em 25cm - 53cm abaixo do normal.