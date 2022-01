Samu recebe mais de 224 mil ligações em 2021

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu 224.036 ligações em 2021. Destas, apenas 40,44% viraram atendimentos, chegando a 90.604. Do total das ligações, o que chama a atenção são os contatos por engano, 47.985 (21,42%).

De acordo com o médico coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Samu Porto Alegre, Fabiano Barrionuevo, esse alto índice é um constante desafio para as equipes de regulação e da assistência. “Ao entrar em contato com o serviço, é importante se ter em mente que o Samu atende e remove pessoas em condições clínicas instáveis. Deve-se ligar somente nos casos graves, quando o paciente corre o risco de perder a vida ou de ficar com alguma sequela permanente”, destaca.

O médico acrescenta que chamados não pertinentes acabam ocupando a equipe da regulação, que deixa de atender, muitas vezes, uma urgência. “Todas as pessoas merecem atenção, mas precisamos priorizar uma parada cardíaca, ao invés de uma dor nas costas”, afirma.

As outras ligações dividiram-se em pedidos de informações fora do contexto de urgência e emergência em saúde (14,80%), ligações interrompidas (9,97%), trotes (5,33%), chamadas repetidas - quando mais de uma pessoa liga para o mesmo fato - (4,26%) e fora da área de abrangência do Samu (3,47%).

Aplicativo

Desde dezembro de 2021, é possível acionar o serviço através de um aplicativo no celular. O Chamar 192 está disponível para celulares com sistema Android ou IOS e foi desenvolvido por empresa contratada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Após baixar o aplicativo, a pessoa deve fazer um cadastro informando os dados solicitados. Segundo o coordenador de Urgências da SMS, médico Daniel Lenz Faria Corrêa, as informações ficarão à disposição da telefonista nos casos de ligações futuras, agilizando o atendimento. “Outra novidade importante é o georreferenciamento, que dará a localização exata do solicitante na cidade”, diz.

O aplicativo oferece a opção de escolha caso o chamado seja para outra pessoa. Para 2022, o Samu Porto Alegre estuda a possibilidade de disponibilizar conversas por texto para pessoas com deficiência auditiva, além de chamadas de vídeo.

Saiba como utilizar o Samu de maneira correta: