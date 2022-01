Twitter suspende conta do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan

O Twitter suspendeu a conta do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Quem tenta acessar o perfil de Hang desde a noite desta quarta-feira (12) se depara com uma mensagem da plataforma que fala em violação de regras como motivo para a suspensão. O Broadcast Político tenta contato com o empresário e o Twitter.