Oeste do RS pode registrar temperatura de até 40ºC nesta quarta-feira

Uma massa de ar muito seco irá garantir tempo firme com sol e intenso calor no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (12). Não se afasta a ocorrência de nevoeiros esparsos nos vales no começo da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde tem alerta para baixíssimos índices de umidade relativa do ar que podem oscilar ao redor de 15% em diversos municípios do Oeste, Centro e do Norte. A radiação ultravioleta pode atingir valores muito altos. O calor ganha força com expectativa das maiores máximas ocorrerem novamente em cidades do Oeste. No Litoral o tempo segue ensolarado e ventoso.

O tempo seguirá sob o comando de uma intensa massa de ar seco que garante a presença do sol e do calor. Amanhã e na sexta-feira (14) o tempo se manterá ensolarado com temperatura em elevação. A partir de sábado (15), a umidade aumenta com formação de nuvens que poderão provocar chuva passageira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 40°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 18ºC