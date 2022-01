MG notifica mineradoras com barragens em risco para apresentarem dados adicionais

O governo de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público Federal e Estadual, solicitou a todas as mineradoras que operam barragens em situação de risco no Estado a apresentarem informações adicionais de segurança. No total, 31 unidades apresentam alguma situação de risco na região. As informações foram fornecidas pelo governador mineiro, Romeu Zema (Novo), em entrevista à CNN.