Prefeitura inicia mutirão de limpeza no entorno da antiga Ponte do Guaíba

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre iniciaram, na manhã desta segunda-feira (10), um mutirão de limpeza nas áreas da antiga Ponte do Guaíba, na entrada da Capital. O trabalho envolve 20 colaboradores que irão utilizar, pelo menos, um caminhão, uma retroescavadeira e roçadeiras.

O serviço está programado para ocorrer durante esta semana e vai atuar em diversas frentes, como varrição, capina, roçada e, principalmente, a remoção de pedras soltas na área. Esta é uma ação preventiva da prefeitura, que tem o objetivo de inibir que objetos sejam arremessados contra veículos que passam na região.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, explica que o trabalho já estava programado antes dos episódios envolvendo o ataque a veículos. “Estamos atuando para deixar essa área limpa e, assim, evitar que qualquer pessoa tenha acesso a pedras e objetos que possam ser arremessados contra os carros que passam pela via. Além da limpeza de rotina, estamos atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, que orientou os órgãos responsáveis pela área que tomassem providências. No caso da Prefeitura de Porto Alegre, as medidas estão sendo tomadas”, afirma.