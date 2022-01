Chuvas destroem pontes e deixam mais famílias desabrigadas em MG

Fortes chuvas seguem causando danos no estado de Minas Gerais. De sexta (7) para este sábado (8), enchentes desalojaram 32 famílias, destruíram pontes e danificaram uma Câmara Municipal.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, o período chuvoso, registrado desde outubro, já deixou seis mortos e fez com que pelo menos 16 mil pessoas deixassem sua casa. Mais de 120 municípios estão em estado de emergência.

Nesta madrugada, as principais cidades afetadas foram Cajuri e Miradouro, no sudeste do estado, e Três Corações, ao sul.

Em Três Corações, com a cheia do Rio Verde, 23 famílias ficaram desabrigadas e a Defesa Civil desalojou outras 32 famílias, com 85 pessoas, por morarem em área de risco.

Em Miradouro, três pontes da área rural foram destruídas e algumas estradas de acesso foram interditadas por causa de deslizamentos, mas a cidade não está ilhada.

Já em Cajuri um deslizamento danificou a Câmara Municipal da cidade durante a madrugada. O local foi interditado e nenhuma pessoa ficou ferida.

Na sexta, as enchentes já haviam alagado casas e destruído estradas em Pouso Alto e São Lourenço, entre outros.

Ao todo, o período chuvoso em Minas Gerais já deixou 13.439 desalojados e 3.224 desabrigados. Nos dois casos, são pessoas que tiveram de deixar suas casas, mas são considerados desabrigados os cidadãos que necessitam de assistência do governo para moradia temporária.