Agências FGTAS/Sine de Rio Grande e São Leopoldo suspendem atendimento presencial

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) comunica que integrantes das equipes das Agência FGTAS/Sine Rio Grande e São Leopoldo testaram positivo para Covid-19. Como medida preventiva, as agências ficarão fechadas.

Nesse período, a população poderá buscar atendimento nos canais digitais. Para intermediação de mão de obra, deverá ser utilizado o aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store). Já, para encaminhamento de seguro-desemprego, deverá ser utilizado o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal www.gov.br.

A Agência FGTAS/Sine de Rio Grande reabre no dia 11 de janeiro. Os trabalhadores poderão entrar em contato pelo telefone (53) 98137-6145 ou através do e-mail: [email protected]

A Agência FGTAS/Sine de São Leopoldo retoma atendimento no dia 14 de janeiro. Informações através do telefone (51) 3590.3038 / 3592.7291 ou através do e-mail: [email protected]