Simers questiona demissões de médicos obstetras na Santa Casa

Às vésperas da inauguração do Hospital Nora Teixeira, que contará com uma nova maternidade na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, todos os médicos do setor de obstetrícia do Complexo foram demitidos, com exceção dos que estão em férias ou em licença maternidade.

A iniciativa - justificada como corte de custos - pegou de surpresa funcionários e representantes da profissão, a exemplo do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). A entidade deve realizar assembleia virtual na próxima terça-feira (7) para definir o que fazer a partir das demissões, e a "desassistência e desmantelamento" gerados a partir desta ação.

Segundo a diretora do Simers, Márcia Barbosa, desde esta terça-feira (4) o hospital Santa Casa está enfrentando problema de atendimento, uma vez que 22 médicos do centro obstétrico, da emergência obstétrica e os que trabalhavam na rotina obstétrica (cuidados com pacientes internadas em situações mais graves, a exemplo de pressão alta e Covid-19) foram desligados.

"Era um serviço que funcionava muito bem e há muito anos, com a confiança da comunidade médica e da população", lamenta Márcia. "Estamos muito chateados e nos questionamos se essa iniciativa corresponde ao investimento (de R$ 202 milhões) dos benfeitores (que doaram o Nora Teixeira)."

A partir das demissões, o funcionamento da ala obstétrica da Santa Casa está a cargo de uma empresa terceirizada, que contrata profissionais sem vínculo empregatício. "É muito grave para a classe médica e, principalmente, para a população", destaca a diretora do Simers.

"Todos perdem: os profissionais demitidos, os estudantes de Medicina (que eram orientados por estes médicos), os pacientes do SUS, os pacientes de convênios e a população de Porto Alegre", reafirma a diretora do Simers. Segundo ela, a maternidade do complexo ficou fechada por dois dias e estaria retornando apenas com atendimento para convênios. "Pacientes do SUS e direcionados de postos de Saúde não estão sendo atendidos nem para exames."

Já a assessoria de imprensa da Santa Casa afirma que todos os atendimentos médicos ambulatoriais realizados na obstetrícia da instituição não foram afetados com a reestruturação, permanecendo com o atendimento normal.

Segundo a assessoria, "os desligamentos referem-se exclusivamente aos médicos plantonistas que atuavam no Bloco Obstétrico". Em nota, a Santa Casa destacou que todas as decisões realizadas pela direção do Hospital têm "como prisma a garantia da qualidade e segurança assistencial dos seus pacientes".

O texto destaca que foi revista a modalidade de contratos e que os 22 médicos foram substituídos já no mesmo dia por uma nova equipe, com um novo formato de contrato, vínculo jurídico e que será responsável por manter os atendimentos normalmente.

A representante do Simers rebate que "de uma hora para outra, uma estrutura muito boa, exemplar, foi desmantelada e entraram médicos que nem conhecem a Santa Casa, que não têm vínculo, não conhecem as rotinas que são traçadas ao longo de muitos anos e estudos".

Ainda de acordo com a Santa Casa, no primeiro dia da nova equipe, outras duas situações impactaram os atendimentos: a superlotação da UTI Neonatal e a redução de equipe devido à identificação prévia de dois profissionais contaminados com Covid-19.

"Com isso, a entrada de pacientes precisou ser restringida, sendo realizado apenas o atendimento de pacientes graves e urgentes. Nesta quarta-feira (5/1), a UTI Neonatal permanece com superlotação, o que exige a manutenção da restrição, mas a equipe de profissionais foi reposta e segue realizando todos os atendimentos necessários."

Também em nota, a diretoria da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs) se posicionou em solidariedade aos colegas demitidos e demonstrou preocupação com a assistência obstétrica, com o ensino acadêmico e com a formação dos profissionais do complexo Santa Casa.

Já a Associação Médica do RS (Amrigs) informa que "acompanha a situação com preocupação", mas afirma que "ainda não há elementos que permitam uma manifestação". O presidente da entidade, Gerson Junqueira Jr., pondera que nesta quinta-feira (06) pretende acompanhar o assunto com representantes da Santa Casa.